Buchautor

Daniel Marwecki

Daniel Marwecki, geboren 1987, lehrt Internationale Beziehungen an der University of Hong Kong. Er hat 2018 an der SOAS University of London promoviert. Sein Buch 'Germany and Israel: Whitewashing and Statebuilding' erschien 2018 bei Hurst Publishers. Seine journalistischen Beiträge erschienen unter anderem in Le Monde Diplomatique, der taz, Unherd und Jacobin.