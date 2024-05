Buchautor

Colombe Schneck

Colombe Schneck, geboren 1966 in Paris, hat an einer der renommiertesten Hochschulen in Paris Politik studiert und arbeitet als Journalistin. Schriftstellerin wurde sie eher durch Zufall, nachdem sie entdeckte hatte, dass ihr Großvater von seinem Liebhaber ermordet worden war, der ihn in Stücke zersägt in einem Koffer durch Frankreich bugsierte. Seitdem ist Colombe Schneck besessen von der Wahrheit und hat viel über die Geheimnisse ihrer jüdisch-großbürgerlichen Familie geschrieben. Ihre Bücher wurden in Frankreich mehrfach ausgezeichnet. Die drei unter dem Titel "Die Paris-Trilogie" zusammengefassten Kurzromane erschienen in Frankreich 2015, 2019 und 2021.