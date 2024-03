Messe-TV- Tipp: 21.03.2024,

22:10 Uhr artourSpezial zur BuchmesseDas Kulturmagazin des MDR |- Inga Machel "Auf den Gleisen"- Preis der Leipziger Buchmesse- "Mythos Sachsen" - Wie die Geschichte vom ostdeutschen Musterländle Sachsen in die Welt kams. a. hier vom 21.03.2024, 10:38 Uhr dlfk-audio ) - Bericht von Stephanie von Oppen (06:28)Hört auf zu Brüllen lvz ) - Aktivisten stören Rede von Kanzler Scholz in LeipzigLive von der Leipziger Buchmesse dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer<--- bestellen Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat dlfk-audio ) - u.a.<--- bestellen "Das Gras auf unserer Seite") dlfk-audio ) -<--- bestellen "Lass uns noch mal los" dlfk-audio ) -<--- bestellen Buchkritik dlfk-audio ) - Autor Ulrich Noller<--- bestellen dlfk-audio ) - Sie zeigt mit ihren Büchern den Schmerz in der Welt: In Syrien, im Flüchtlingslager Moria, im Liebesleben. Jetzt hat die belgische Zeichnerin Judith Vanistendael den Weg eines Jungen in der Antike gemalt. Comic ist absolute Freiheit, sagt sie.<--- bestellen sn ) - "Als ich noch unsterblich war" heißt das neue Buch von Christoph Ransmayr, ein Band mit 13 Erzählungen. Kein schlechter Titel, vor allem auch im Hinblick auf ein Ereignis, das der in Wels geborene Autor am heutigen Mittwoch begeht: Der vielfach ausgezeichnete Dichter, dessen Bücher in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, feiert seinen 70. Geburtstag.Keinem bleibt seine Gestalt."<--- bestellen radio ) - Feature von Eva Roither. Er öffnet einen Erzählraum - und augenblicklich ist man darin gefangen. Ransmayrs Literatur ist nicht Ersatz für eigenes Erleben, sie ist selbst atemberaubendes Ereignis.