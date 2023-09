Die Radiotipps für Mittwoch, den 13.9.2023

ausgewählt von Henry Kozok



Werke von Osvaldas Balakauskas, Borys Mykolajowytsch Ljatoschynskyj, Felix Mendelssohn BartholdyLjatoschynskyj-TrioAufzeichnung vom 18.06.2023Ensemble intercontemporain; Enno Poppe, LeitungKonzert vom 13. August 2023, Luzerner Saal, KKL LuzernVon Beatrix Gillmann

TV- Tipps

New York ist immer ein sehr gutes Pflaster für Rockmusik gewesen. Bands wie Ramones, Television, Sonic Youth, The Strokes oder LCD Soundsystem waren jeweils stilbildend für ein ganzes Genre. Dazu kommen legendäre Clubs wie das Fillmore East oder das CBGB. Ganz klar: Hier steckt viel Geschichte drin.Einige Alben oder Tracks kommen in diesen Wochen in "Dub-Versions" noch einmal heraus. Panda Bear & Sonic Boom haben das Album "Reset" von Adrian Sherwood "In Dub" umbauen lassen. Om Unit wird mit Tapes (Jackson Bailey) zurück in den Dancehall geholt undDie Zimmermänner lassen einen Song von Matthew Herbert bearbeiten.Regie: Heike Tauch Komposition: Janko HanushevskyTon und Technik: Martin Eichberg, Christoph Richter Deutschlandfunk Kultur 2019Im Gespräch mit Hendrik Plaß"Eine Speisekammer ist etwas ganz Tolles. Wenn die voll ist, vollgepackt mit Leckereien. Dann ist aber auch manchmal irgendwas drin, das schon abgelaufen ist. Wie geht man damit um?" Das fragt Anja Kasten, Sängerin und Texterin der Band Erregung Öffentlicher Erregung. Die Hamburg-Berliner Band ist heute im Interview zu Gast und spricht übers Kochen, Essen und ihr neues Album "Speisekammer des Weltendes", vor kurzem auch Album der Woche hier bei ByteFM.- Vatersland Fernsehfilm 2020 | arte - Exakt - Die Story Kaufsucht Shoppen als Krankheit | MDR - Die Unverzichtbaren - Wie wir wieder Fachkräfte finden | WDR