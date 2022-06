Moin-Moin



L

esart



Moderation: Joachim Scholl<--- bestellen Literatur und Engagement(dlfk-audio) - Simbabwes Friedenspreisträgerin in DeutschlandGespräch mit Tsitsi Dangarembga<--- ihre Werke bestelle Rezensiert von Victoria Eglau<--- bestellenGespräch mjit Tina Bolg<--- bestellen Von Stephanie von Oppen<--- bestellen Auszeichnung zeit ) - Sie teilen sich das Preisgeld von 24.000 Euro, wie die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag mitteilte."Ich sitze an meinem 105. Roman" stand ) - Amélie Nothomb liebt Champagner, und so lesen sich auch ihre Bücher. Sie handeln von Jesus, ihren Eltern oder Vivienne Westwood. "Ambivalenz" heißt das neueste radio ) - 2022Chris Hopkins hält den traditionellen Jazz am Brodeln. Verwurzelt in der Tradition von Stride- und Swing-Piano überträgt er den groovigen Sound der frühen Ära des Jazz in die Gegenwart. fk ) - Caroline Bardua: Johanna und Adele Schopenhauer 1806Johanna Schopenhauer, Schriftstellerin und Mutter des Philosophen Arthur und der Schriftstellerin Adele Schopenhauer, veröffentlichte 1810 die wechselvolle Biographie des Sprachwissenschaftlers Karl Ludwig Fernow. In Heinrich von Kleists "Berliner Abendblättern" erschien im Januar 1811 eine Besprechung des Buches. Der Rezensent war auch nicht unbekannt: Ludwig Achim von Arnim. kstap ) - n "City Limits" in der Kunsthalle Düsseldorf setzen sich drei Bildhauerinnen künstlerisch mit Bauen und Zerstören städtischer Architekturen in Krieg und Nachkriegszeit auseinander. Indirekt hat das viel mit Hitler und Stalin zu tun - und für uns jetzt eben auch mit Putin. Eine leise, feine Schau. Aber lärmend aktuell. turi2) - Passt sich an: Nutzerinnen der chinesischen Kurzvideo-Plattform TikTok sollen künftig alle Arten von Werbung auf der Plattform erkennen können, entsprechend geltender EU-Regeln. Das ist das Ergebnis eines einjährigen Dialogs zwischen TikTok, der EU-Kommission und des Netzes für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC-Netz). Anlass war eine Beschwerde des Europäischen Verbraucherverbands (BEUC). Der hatte beklagt, dass die Plattform Kinder nicht vor versteckter Werbung und unangemessenen Inhalten schützt.r.Rocky Horror Picture Show (sz ) - "You all rock!": Eingeläutet wurde die 15. Documenta mit Sponti-Jubel, in die Geschichte eingehen wird sie wegen steuerlich finanziertem Antisemitismus in monströsem Ausmaß.Die Nachtstudio-Diskussion

(radio ) - "Alles fließt" stellte der antike Philosoph Heraklit fest. Das konnte er aber nur, weil er den motorisierten Individualverkehr der Moderne nicht kannte. Heute würde niemand mehr behaupten, dass alles im Fluss ist. Gesprächsleitung: Thomas Kretschmer.Skandal faz ) Es darf jetzt von einer Documenta der Verschlagenheit gesprochen werden: Die Schau und ihre Macher offenbaren ihren Antisemitismus und sind rechthaberisch bis zum Schluss.EIN KOMMENTAR VON JÜRGEN KAUBEBÖRSENVEREIN | HAUPTVERSAMMLUNGSchmidt-Friderichs: "Kein gutes Konsumklima"( brp ) - Bei der heutigen Hauptversammlung des Börsenvereins tritt Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs zur Wiederwahl für eine zweite Amtszeit an. Zum Auftakt beschwor sie den Zusammenhalt aller Sparten, benannte aber auch Probleme und Sorgen der Branche. bb ) - "Ein Sommer in Niendorf" heißt der aktuelle Roman von Heinz Strunk, der höchstplatzierter Neueinsteiger in unseren Charts ist. Ähnlich gut schneiden "Ich muss raus aus dieser Kirche" und das Documenta-Handbuch beim Sachbuch ab. Die TB-Ausgabe von Sophie Passmanns "Komplett Gänsehaut" ist ebenfalls neu dabei.Milena Busquets: "Meine verlorene Freundin"Frivolität und Erinnerung (dlfk ) - In dem neuen Roman der katalanischen Erfolgsautorin Milena Busquets versucht die snobistische Ich-Erzählerin, sich an eine verstorbene Kindheitsfreundin zu erinnern. Hat sie Gema kurz vor ihrem Tod noch einmal gesehen? Diese Frage wird zur Obsession. dlfk ) - "Meine verlorene Freundin" von Milena Busquets