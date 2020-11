Jazz: Jetzt erst recht!

Donnerstag, 05. November 2020310. Tag des Jahres oder der 737.736 Tag unserer Zeitrechnung" ( René Clair dlfk-audio ) - Rezensiert von Ursula März<--- bestellen BUCHHANDELNun hat die Regierung auch den Verkauf von Büchern in Supermärkten und bei Fnac verboten.Mit dem Verbot des Verkaufs von Büchern im französischen Einzelhandel spiele man nur Amazon in die Hände - die Branche protestiert heftig.Die eindringlichen Appelle des Verleger- und des Buchhändlerverbands haben gewirkt: Nach einer neuen Verordnung dürfen Buchhandlungen in Italien auch in den roten Zonen geöffnet bleiben.VERLAGEDer Edition diá-Verleger verstarb im Alter von 65 Jahren. Verlegerischer Mut und der Einsatz für Bücher, die "Lust auf das Fremde machen", zeichneten sein Schaffen aus.HANDELMit steigenden Infektionszahlen nimmt die Lust am Stöbern im stationären Handel ab. Das ergibt eine neue Umfrage des IFH Köln.RECHTLICHES UND POLITIKDie Palm-Stiftung setzt sich für Menschen ein, deren Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt ist. Besonders unbekannten und gefährdeten Menschen soll geholfen werden.AUSZEICHNUNGEN UND PREISE16 Mal wird der Deutsche Lesepreis in diesem Jahr vergeben: Preisträger*innen sind neben Personen wie Schauspielerin Anette Frier auch Institutionen und Initiativen, die sich für die Leseförderung einsetzen.Die Hamburger Literaturpreise ehren Autor*innen, Übersetzer*innen und Comic-Zeichner*innen für ihr literarisches Arbeiten und spiegeln "das breite Spektrum und die literarische Kompetenz" Hamburgs wider.The London Book Fair will start at the end of June next year. The reason for moving it back is the hope for traditional live events. bm ) - Umgeblättert heute: Ulysses als Comic