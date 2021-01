In ihren Gedichten schildert Semra Ertan ihr Leben und ihre Erfahrungen in Deutschland. Bis heute steht sie für Generationen von Menschen, die immer noch unsichtbar sind und nicht gehört werden. Es geht…

Mein Name ist Ausländer | Benim Adım Yabancı.

Galiani Verlag Berlin, Berlin 2020

ISBN 9783869711775, Gebunden, 560 Seiten, 24,00 EUR



Um das Jahr 1780 gelangt ein Schrumpfkopf in den Besitz von Don Francisco, Beamter der spanischen Krone in Caracas. Als Wandschmuck in dessen Schreibstube hängend beobachtet er das Geschehen um sich herum…