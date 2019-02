Buchautor

Wieland Wagner

Wieland Wagner, geboren 1959, studierte Geschichte und Germanistik in Freiburg, London und Tokio. Er promovierte über Japans frühe Expansionspolitik in Ostasien und berichtet seit 1995 für den Spiegel aus Asien, zunächst mit Sitz in Tokio, dann in Shanghai, Peking, Neu-Delhi und seit 2014 wieder in Tokio.