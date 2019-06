Buchautor

Vivian Gornick

Vivian Gornick, geboren 1935 als Tochter jüdischer Einwanderer in New York, ist Autorin, Journalistin, Literaturkritikerin und bekennende Feministin. Sie begann ihre Karriere bei der New Yorker Wochenzeitung The Village Voice und schreibt seither für zahlreiche Medien, darunter The New York Times und Atlantic Monthly. Gornick veröffentlichte bisher elf Sachbücher mit oft autobiografischem Hintergrund. Mit "Ich und meine Mutter" ist nun erstmals eines ihrer Werke auf Deutsch erhältlich.