Buchautor

Torrey Peters

Torrey Peters, geboren 1981/82 in Chicago, hat die Erzählungen "Infect Your Friends andLoved Ones" und "The Masker" veröffentlicht. Sie studierte kreatives Schreiben und Literaturwissenschaften.Detransition, Baby, ihr Debütroman, wurde 2021 für den Womenʼs Prize for Fiction nominiert - als das erste Buch einer trans Autorin in der Geschichte des Preises. Torrey Peters fährt ein pinkfarbenes Motorrad und lebt wechselweise in Brooklyn und einer Hütte in Vermont.