Buchautor

Toby Walsh

Toby Walsh, geboren 1964 im Vereinigten Königreich, hat eine Professur für KI an der University of New South Wales in Australien inne und leitet dort eine Forschungsgruppe für Algorithmische Entscheidungstheorie am Exzellenzzentrum Data 61. Von Juni 2016 bis Juni 2021 ist er Gastprofessor am Institut für Softwaretechnik und Informatik der TU Berlin. Auf seinem Blog, im Radio, im Fernsehen, in Online-Medien und mit seinen Büchern wirbt er für ein breiteres Verständnis von Künstlicher Intelligenz. Er ist Mitglied der Australischen Akademie der Wissenschaften.