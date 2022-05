Buchautor

Serhii Plokhy

Serhii Plokhy, 1957 in Gorki in der Sowjetunion geboren und in Saporischschja aufgewachsen, studierte in Dnipropetrowsk und Moskau und promovierte 1990 in Kiew. Plokhy ist Mychajlo-Hruschewskyj-Professor für ukrainische Geschichte an der Harvard Universität und Direktor des Harvard Ukrainian Research Institute.