Buchautor

Rin Usami

Rin Usami, geboren 1999 in der Präfektur Shizuoka in Japan, begann schon in der Highschool mit dem Schreiben von Romanen. Im Jahr 2020, im Alter von 21 Jahren, gewann Usami den renommierten Akutagawa-Preis für "Idol in Flammen". Sie lebt in Tokio.