Buchautor

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino, 1963 in Knoxville, Tennessee, USA, geboren, ist Drehbuchautor und Regisseur. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören "Pulp Fiction" für den er einen Oscar und die Goldene Palme in Cannes gewann, "Jackie Brown", "Kill Bill" oder "Django Unchained". Sein jüngster Film "Once upon a Time in Hollywood" wurde mit zwei Golden Globes ausgezeichnet.