Paul-Henri Campbell

Paul-Henri Campbell wurde 1982 in Boston (USA) geboren und schreibt Lyrik sowie Prosa in englischer und deutscher Sprache. Er studierte katholische Theologie und klassische Philologie in Frankfurt am Main sowie an der National University of Ireland, Maynooth, derzeit Promotion. Campbell ist Übersetzer und Managing Editor der internationalen Ausgabe der Lyrikzeitschrift DAS GEDICHT: DAS GEDICHT chapbook. German Poetry Now. Er rezensiert regelmäßig für dasgedichtblog.de. Zuletzt von ihm erschienen: "Space Race" (2015) sowie "Am Ende der Zeilen. | At the End of Days. Gedichte:Poetry" (2013).