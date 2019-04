Buchautor

Nathaniel Rich

Nathaniel Rich, 1980 in New York in eine Literatenfamilie hineingeboren, ist Journalist und Schriftsteller. Er studierte Literaturwissenschaft in Yale und schreibt heute Reportagen, Essays und Kritiken für das New York Times Magazine, die New York Review of Books und Atlantic. 2018 erschien sein Roman "King Zeno". Nathaniel Rich lebt in New Orleans.