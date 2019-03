Buchautor

Matthias Herdegen

Matthias Herdegen, geboren 1957 in Schwarzenbach am Wald, ist ein deutscher Jurist. Er ist Direktor des Instituts für Öffentliches Recht sowie Direktor am Institut für Völkerrecht und Mitglied des Zentrums für Europäisches Wirtschaftsrecht der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn.