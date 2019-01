Buchautor

Lina Wolff

Lina Wolff, geboren 1973, hat lange in Italien und Spanien gelebt. Für ihren Debütroman "Bret Easton Ellis und die anderen Hunde" wurde sie mit dem renommierten Literaturpreis der Zeitschrift Vi ausgezeichnet. Für ihren zweiten Roman "Die polyglotten Liebhaber", erhielt sie den Augustpris, den wichtigsten schwedischen Literaturpreis. Lina Wolff lebt in Schonen in Südschweden.