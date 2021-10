Buchautor

Jonathan Garfinkel

Jonathan Garfinkel, geboren 1973, ist ein kanadischer Schriftsteller. Seine Gedichte, Theaterstücke und Essays wurden vielfach ausgezeichnet. Seine Stücke wurden im Schauspielhaus Bochum, im Theater Heidelberg und im Maxim-Gorki-Theater Berlin aufgeführt. Zur Zeit arbeitet er an einer Dissertation im Bereich der Medical Humanities an der University of Alberta in Edmonton. Sein erster Roman ist in Vorbereitung. Er lebt in Berlin.