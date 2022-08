Buchautor

Franziska Gänsler

Franziska Gänsler, geboren 1987 in Augsburg, hat in Berlin, Wien und Augsburg Kunst und Anglistik studiert. 2020 stand sie auf der Shortlist des Blogbuster-Preises und war Finalistin des 28. open mike. "Ewig Sommer" ist ihr Debütroman. Sie lebt in Augsburg und Berlin.