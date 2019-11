Waldemar Kramer Verlag, Frankfurt am Main 2019

ISBN 9783737404846, Kartoniert, 176 Seiten, 14.90 EUR

Es ist höchste Zeit, eine politische Kultur zu beschreiben, in der eine Koalitionsmehrheit im Rathaus einer Kommune, so wie es in den meisten deutschen Städten politische Realität ist, diese Stadt als…