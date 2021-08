Buchautor

Douglas Stuart

Douglas Stuart, geboren 1976, aufgewachsen in Glasgow, studierte am Royal College of Art in London. Nach seinem Abschluss zog er nach New York, wo er als Modedesigner arbeitet. Seine Texte erschienen im New Yorker und auf Literary Hub. Für seinen ersten Roman "Shuggie Bain" wurde er mit dem Booker Preis 2020 ausgezeichnet.