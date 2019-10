Buchautor

Dolf Sternberger

Dolf Sternberger, 1907 in Wiesbaden geboren, gilt als einer der Begründer der Politischen Wissenschaften in Deutschland. Er lehrte in Heidelberg und gründete die Politische Vierteljahresschrift. Sternberger vertrat eine normative Auffassung der Politikwissenschaft und prägte den Begriff des Verfassungspatriotismus. Er starb 19189 in Frankfurt am Main.