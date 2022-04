Buchautor

Brandon Taylor

Brandon Taylor, geboren 1989 in Prattville, Alabama, legt mit "Real Life" sein hochgepriesenes literarisches Debüt vor, das ein Editor's Pick der New York Times war und auf der Shortlist des Booker Prize 2020 stand. Der ehemalige Iowa Arts Fellow ist Chefredakteur der Literaturzeitschrift Recommended Reading und schreibt literarische Essays und Rezensionen für The New York Times, Guernica, American Short Fiction, O: The Oprah Magazine, The New Yorker und viele mehr.