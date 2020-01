Buchautor

Arthur Machen

Arthur Machen, geboren 1863 in Caerleon, gestorben 1947, war ein walisischer Autor phantastischer Geschichten. Sein Roman "The Great God Pan" gilt als Klassiker des Horrors und wurde von Stphen King ausdrücklich gelobt. Machen studierte in London Medizin, brach nach wenigen Semestern ab und durchlebte eine entbehrungsreiche Zeit, in der er sich unter anderem als Übersetzer von Rabelais und Margarete von Navarra versuchte. Die schwierigen Jahre in London und seine Jugend in Wales verarbeitete er später in dem Roman The Garden of Avallaunius (1904). 1894 kam der literarische Durchbruch mit "The Great God Pan", einer unheimlichen Erzählung, die das Nebeneinander der realen Welt und einer phantastischen Parallelwelt, gespeist aus keltisch/römischen Mythen, zum Thema hat. Der amerikanische Schriftsteller H. P. Lovecraft war ein Bewunderer Machens (mit Material aus der Wikipedia).