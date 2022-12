Buchautor

Aroa Moreno Duran

Aroa Moreno Durán wurde 1981 in Madrid geboren. Nach zwei Künstlerbiografien über Frida Kahlo sowie über Federico García Lorca erschien ihr Roman "Die Tochter des Kommunisten", der als bestes Debüt des Jahres mit dem Premio del Ojo Crítico ausgezeichnet wurde. Vor kurzem ist in Spanien ihr zweiter Roman erschienen - "La Bajamar" (Die Ebbe), der von drei Generationen von Frauen im Baskenland erzählt. Aroa Moreno Durán lebt in Madrid.