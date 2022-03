Buchautor

Alice Oseman

Alice Oseman, geboren 1994, ist eine englische Jugendbuch-Autorin. Mit 17 bekam sie ihren ersten Verlagsvertrag und veröffentlichte 2014 ihren ersten Roman. Sie ist außerdem Autorin von Radio Silence , I Was Born For This, Loveless und dem Webcomic Heartstopper . Ihre Romane konzentrieren sich auf das zeitgenössische Teenagerleben in Großbritannien.