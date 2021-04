Buchautor

Alexandra Stahl

Alexandra Stahl, 1986 geboren und in Bayern aufgewachsen, hat Amerikanistik, Englische Literaturwissenschaft und Geschichte an der Universität Würzburg studiert. Danach hat sie zehn Jahre als Redakteurin und Reporterin bei der dpa gearbeitet, Schwerpunkte Kultur, Gesellschaft und Reise. Seit 2021 ist sie freie Autorin. Sie lebt in Berlin.