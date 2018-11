Buchautor

Akwaeke Emezi

Akwaeke Emezi wurde 1987 in Umuahia, Nigeria geboren, wo sie aufwuchs. Ihren Master in Verwaltungswissenschaften absolvierte sie an der New York University. Im Jahr 2017 gewann sie den Commonwealth Short Story Prize für Afrika. "Süßwasser" ist ihr Debütroman. Akwaeke Emezi lebt in New York.