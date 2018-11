Elizabeth Bishop





Jedes Mal wundert man sich neu, in welchem Ausmaß Dichter und Dichterinnen im Innern ihres Herzens Einzelgänger sind. Als im Januar 1975 im Nachruf auf den Dichter und Freunderscheint, erhält sie einen Brief von. Sie bedaure, schreibt diese darin, Auden nie kennen gelernt zu haben; sie habe nicht geahnt, wie unglücklich er war: "Das schmerzt mich fast so, als ob ich ihn tatsächlich gekannt hätte." Grund für diese gefühlte Nähe ist, das wird in dem Brief deutlich, Bishops enge innere Verbindung zu Audens Werk, weshalb Bishop sich freut, dass Arendt ausgerechnet Verse zitiert, die ihr, Bishop, zeitlebens wichtig waren. Ob sie dabei andachte? Oder vielleicht anDer heilende Brunnen der Poesie - bei Elizabeth Bishop ist er ein anderer als bei Auden. Bishop hatte zu Lebzeiten, das ist legendär,zur Veröffentlichung freigegeben. In ihrem Nachruf, so schrieb sie einmal, solle erwähnt werden, dass sie diegewesen sei, die je gelebt. Heute stehen auf ihrem Grabstein zwei Verse aus einem Gedicht, das sie sich 1948, an einem einsamen Geburtstag, selbst zum Geschenk schrieb: ""; übersetzt: "" Das könnte fast als eine Variation auf Audens "" gelesen werden.Zeitgenossen kannten Elizabeth Bishop, geboren 1911, vor allem als dichtende Freundin von, heute haben sich die Verhältnisse verkehrt, denn seit ihrem Tode im Jahr 1979 ist ihr Ruhm stetig gewachsen. Manche behaupten, der Hype verdanke sich ihrer Biografie: ein Frauenleben. Bishop hatte eine schwere Kindheit; ihr Vater starb, bevor sie ein Jahr alt war; und als ihre Mutter in die geschlossene Psychiatrie kam, war sie gerade mal fünf. Infand Bishop schon früh, Mitte der 30er Jahre, eine Förderin. Vor allem aber: Bishop lebte in lesbischer Liebe - und das recht offen für damalige Gepflogenheiten. Doch tatsächlich dürfte der Grund für den wachsenden Hallraum des Werkes in der Intensität ihrer Dichtung selbst begründet sein, in der Intensität der Beobachtung und Erfahrung ebenso wie in der kristallinen Zeitlosigkeit - in dem also, was Walter Benjamin einst den Wahrheitsgehalt nannte.Anstoß für ein Gedicht ist bei ihr mal ein Traum, mal eine Kindheitserinnerung, ein Reiseeindruck oder eine alltägliche Beobachtung; oft auch Landschaftseindrücke. Viele der Bilder gleichen dem Blick eines Kindes, das neugierig und staunend die (für es) noch unbefestigten Ränder seiner Welt entlangstreift, frische Eindrücke sammelt, erste Einblicke gewinnt, und diese quasi gegen das Erwachsenwerden konserviert. Gegen Logik und Folgerichtigkeit. Schließlich ist die Welt, oder besser: das Weiterleben auch aus Verlusten gemacht."One art" - Eine Kunst - heißt ein leicht klingendes Gedicht über ein schweres Thema: die. Durch Ton und Reim und Rhythmus tut das Gedicht so, als könne man Verluste und die daraus erwachsenden Ängste nonchalant wegstecken. "", lautet eine Halbzeile, die, wie zur Beruhigung, mehrfach wiederholt wird, abwechselnd mit dem Vers ", das ist hier stellvertretend ein Wohnungsschüssel oder die vielen vergeudeten Stunden, oder ""; später gar Städte, Flüsse, Kontinente.. (1)In der letzten, einzig 4-zeiligen Strophe dann der Glutkern des Gedichts:.(2)So stand das Gedicht nach vielen vorherigen Fassungen 1976 im New Yorker. Man kann es sich noch so oft einzureden versuchen - wir wissen, Disasterland ist nicht abgebrannt. Während die Mutter im Gedicht vorkommt, hat Bishop den Vater nur klanglich hineingeschmuggelt. Aber: Wie übersetzt man Nichtvorhanden-Vorhandenes, hier den "" in ""?In einem Bishop gewidmeten Gedicht gibt Robert Lowell Auskunft über ihr Schaffen:Unfertige Gedichte, auch lose Silben- und Wortverbunde müssen manchmal über Monate oder Jahre in Bishops Wohnung gehangen haben, mit Löchern und Weißräumen dazwischen, lauter Platzhalter für das Noch-nicht-Vorgestellte oder (Noch-)nicht-Vorstellbare bei der Verfertigung eines Gedichts, im Vertrauen auf das künftig ihr Zufallende - "" wie Lowell das nannte.- das Zufällige, Gelegentliche. Genau dort, im Reich des gelegentlich Zufallenden kann sich bei Bishop das Gedicht erschaffen und vollenden.Bislang gab es auf Deutsch nur ausgewählte schmale Publikationen, das mag nicht zuletzt daran liegen, wie schwer es ist, dem Zauber desim Deutschen einen vergleichbaren Zauber zu verleihen. Schließlich verlockt die deutsche Sprache zu anderen Einfällen als die englische. Der Dichternun hat dieses Wagnis unternommen - ein mutiges, großes Unterfangen. Allein schon der Umfang zeugt von Kühnheit, und die braucht es bei Bishop tatsächlich.Popp hat eine Auswahl aus allen zu Lebzeiten erschienenen Bänden zusammengestellt und Gedichte aus dem Nachlass hinzugefügt. Er hat im Anhang nicht nur den Erstdruck der jeweiligen Gedichte nachgewiesen, sondern auch zu den einzelnen Gedichten wertvolle Kontextualisierungs- oder Entschlüsselungshinweise geliefert. Sein informatives Nachwort zeichnet Webfäden durchs Werk; etwa dass ihre Dichtung nicht so sehr Gedanken fixiert, als; genau skizziert er auch den geografischen Aspekt in ihrem Werk, spricht von inneren und äußeren Topografien.Dank dieser zweisprachigen Ausgabe wird auch hierzulande Elizabeth Bishop endlich breiter gelesen und rezipiert werden können. Das ist sein großes Verdienst. Die Übersetzungen selbst überzeugen nicht immer. Aber wer kann solch ein Verdichtetes, Verwobenes und von der Gelegenheit Geschmiedetes übersetzen? Und was kann und was darf das Deutsche und was lässt er es tun? Einmal hat Popp aus "" in einem glücklichen Einfall "" gemacht. Das hätte Bishop wohl gefreut.Die Verse dieser Dichterin - Popp spricht im Nachwort von äußerst präzisen kristallinen Bildern - werden im losen Miteinander von Rhythmischem, Klanglichem und Gedanklichem assoziiert. Biografisches schimmert durch. "", soll ihre Großmutter immer gesagt haben: "". Einmal muss sie sie gefragt haben: "" Aber dann wurde sie nur wieder raus geschickt,So viel Landschaft es in ihrer Dichtung gibt, Tiere sind selten. In "Der" kommt einem unmittelbar ein faszinierendes Bild vor Augen: von einem weißen Vogel, genauer von vielen weißen Vögeln, die in Scharen aus nichts als Instinkt und Natur heraus unermüdlich am Strand auf und nieder laufen. Das Gedicht beginnt so:und schon ist man mittendrin im Erinnerungs- oder Beobachtungs-Bild. "", übersetzt Popp. Hier fehlt nicht zuletzt das "". Sie muss schließlich, die Erde. Sie kann nicht anders, das ist ihre Wellennatur, die dem Strandläufers beschert, was er braucht, am Saum zwischen Meer und befestigter Welt. Wie er da läuft und läuft, weiß er alles und doch nichts von beidem, er, die ihm - wie die Wellen des Gedichts? - aus der Weite des Ozeans kleinste Körner und Kristalle entgegenspülen. Lebensnahrung.Zusammengefasst: Mal ist die Welt ein Nebel, ein andermal winzig und weit und klar. Ob Ebbe oder Flut - der Strandläufer, er weiß es nicht. Er weiß nur eins: Er muss picken, picken, picken. Und in der kürzesten Zeile des Gedichtes heißt es: "" Ein Ausgelieferter. Und wir?Aus den undurchdringlichen Wäldern ("") kämen die Wörter manchmal auf sie zu, hat Bishop einmal gesagt. Doch was macht man damit in anderen Sprachen? Gute Dichtung ist aus vielen Schichten gemacht, weshalb sie als unübersetzbar gilt. Und dennoch muss es unternommen werden. "", fragt Bishop in einem Brief Robert Lowell, "" Das ist das wahre Ärgernis, gegen das Elizabeth Bishop angetreten ist. Ihre Dichterkollegin May Swenson drückte es anders aus: Beim Lesen der Gedichte, sagt sie, müsse sie diese immer"möblieren", "".Ja, ausgelassen hat Elizabeth Bishop vieles, absichtlich. So können wir es möblieren. Oder besser gesagt: die Zukunft wird es können. Bishop hat, um der Losigkeit der Welt Raum zu geben, stärkste poetische Mittel eingesetzt: Refrains, Wiederholungen, Rhythmen, Klänge, Alliterationen; so hat sie die Sprache geknüpft wie die Fischernetze am Strand von Neuschottland.****************Zum Weiterlesen:Elizabeth Bishop, Gedichte . Zweisprachige Ausgabe, aus dem Englischen übersetzt von Steffen Popp, Hanser Verlag, München, 348 Seiten, 32 Euro.Mehr über "One Art" ihr Leben und ihre letzte Liebe, Alice Methfessel, im New Yorker Hier noch ein Gedicht