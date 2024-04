"Essay, on what I think about most" (Essay darüber, was mich am meisten umtreibt), heißt eines der Gedichte von Anne Carson. Und tatsächlich denkt die Kanadierin in diesem Essay-Gedicht über so einiges nach, vor allem darüber, dass das Leben aus Fehlern, Sprüngen und Irrtümern besteht, dass wir uns dafür meist schämen und womöglich Schuldgefühle haben, dass aber das Gedicht der Ort ist, an demRaum finden kann. Aristoteles zufolge sei es die Metapher, die dem Denken erlaube, "sich selbst dabei zuzusehen, wie esmacht". Fehler machen sei gut. In der Poesie könne das Erwartbare so lange mutmaßlich in die Irre gehen, bis das Unerwartbare sich zeige. Darin genau liegt ihre Freiheit begründet.So auch die Freiheit der. Slowenien hat 2 Millionen Einwohner. Von jedem Ort des Landes ist man in einer Autostunde über die Grenze, erzählt die Übersetzerin und Kulturvermittlerin, die eine große Übersetzerin (Aichinger, Handke, Terézia Mora) und eine grandiose Vermittlerin slowenischer Lyrik ins Deutsche ist. Über Jahrhunderte lebten die Slowenen unter fremder Herrschaft. Viele im Land sind mehrsprachig; geschrieben wird auf Slowenisch - eine Sprache, die auch in den Grenzregionen der Nachbarländer gesprochen wird: in Österreich, Ungarn und Italien. Einige Autoren von dort sind uns schon länger bekannt - darunter Maja Haderlap, Ana Marwan, Barbara Korun, Aleš Šteger und Tomaž Šalamun. Mitlandete 2019 erstmals eine slowenische Stimme auf den jährlichen Lyrikempfehlungen, dieses Jahr jedoch waren es 3 Bände zugleich. Daniela Strigl empfiehlt, den "Hoffnungsträger der literarischen Avantgarde", der 1926 mit nur 22 Jahren starb und doch ein großes Oeuvre hinterließ (siehe die Tagtigall vom letzten August). Nico Bleutge empfiehlt den Gedichtband "nicht fisch" der Dichterin, und Joachim Sartorius den Sprachkünstler(1941-2014), der sich Velimir Chlebnikov, Lautréamont und John Ashbery verbunden wusste und seine Gedichte als "Steine aus dem Himmel" bezeichnete.Kann es sein, fragte ich mich plötzlich, dass Slowenien weniger ein Land der Erzählung, als vielmehr ein Land der Dichtung ist? Und wenn ja, warum? Sind in diesem kleinen,Land die Grenzen poröser und die Sprünge und Irrtümer selbstverständlicher? Ist es das Licht? Ist es der Dual , der die Grammatik erweitert? Oder ist es der besondere Klang der Sprache: schließlich fand man hier die ältesten Flöten der Menschheitsgeschichte - aus Bärenknochen geschnitzt, stammen sie eventuell aus der Altsteinzeit.Im letzten Sommer erschien, aus Anlass des Gastlandauftritts, eineslowenischer Lyrik unter dem Titel "Mein Nachbar auf der Wolke". Die einzelnen Kapitel darin sind nach Gegensätzen geordnet: Wort & Schweigen, Stadt & Zuhause, Wasser & Erde, Grenze & Unterwegs ... Von den Verstrickungen der Menschen in die Geschichte (ob Habsburg, Nationalsozialisten oder Jugo-Sozialismus) erfährt man weniger. Doch die Dichterin(geb. 1953) erfindet ein lyrisches Ich, das sich den Fragen und Klagen undihrer älter werdenden Nachbarin im neuen Slowenien aussetzt. An einer Stelle heißt es: ...Die insistierende Wiederholung ("nach dem ausbruch der freiheit") bezeugt noch einmal die lange Zeit der Unterdrückung, in der auch das lyrische Ich nichts so sehr ersehnte wie die Freiheit. Auch wenn nach 1990 Ernüchterung einsetzte, beschwört die Wiederholung, wie unkaputtbar diese Hoffnung ist. Bei aller Skepsis: die Freiheit, sie bleibt ausgebrochen.Eine der größeren Entdeckungen ist für mich(geb. 1979). Sie ist eine cross-over-Künstlerin: Sie hat bereits mehrere Gedichtbände veröffentlicht (hier, ab Minute 12.18, kann man sie bei einem Auftritt mit dem Kontrabassisten Tomaz Grom lesen hören ) und im Land zahlreiche Preise erhalten. Außerdem übersetzt sie aus dem Englischen, unter anderem Elizabeth Bishop und Noelle Kocot. Sie ist Sängerin der Band "Boring Couple" undin kollektiven Performances. Ihre Gedichte leben aus der Lust am Widerspruch. Und aus dem Sound.Ein beschwörender Ton, der"sei ohne Sorge"verbindet, und so die Ängste ("damit du nicht allein bist") in Schach zu halten versucht. Pepelniks Texte sind Tore für Einfälle. Töne und Rhythmen wechseln. Prominent ihr Langgedicht "techno". Hier der Anfang:Mit dem ersten Wort ("darüber...) springt der Text mitten hinein in die. Und das Springen geht weiter. Alles Verstehen ist Fragment: Geht es um Selbstmord? Um einen Freund? Um ein Kind? Ums am Leben bleiben? "keine mutter mich". Egal, was es alles bedeutet, es geht einen an. Und weiter im Text:Ob "techno" ein Lebensgefühl meint oder aber das(techne), bleibt offen. Lauter Realia tauchen auf: Flipflops, Fahrräder, Filmregale. Gasmasken; und hohe Absätze. Das Lied kulminiert in einem Zusammenprall von Bildern und Metaphern. Pepelnik gelingt es, sich und uns in jene Irre zu führen, wo laut Anne Carson. Und so endet das Gedicht nicht von ungefähr mit sturzbächen, sternen, lavendel und erdrutschen und mit Vorsilben (ge, erd), die den Zusammenhalt stiften."Slowenien ist so /winzig, du könntest es glatt /verfehlen", dichtete einst Tomaž Šalamun. Seine Stimmen sollten wir nicht verfehlen.***