In strenger Schönheit

dlfk ) - John Lennon war kein Heiliger, kein Märtyrer, sondern einfach ein talentierter Musiker, sagt Journalist Fabian Wolff - und fragt sich: Wie wäre es ihm angesichts von MeToo und Cancel-Culture-Diskussionen ergangen, würde er heute noch leben? dlfk ) + ( dlfk-audio - 7:27 min ) - Am 9. Oktober wäre John Lennon 80 Jahre alt geworden. Der Beatles-Sänger trug ab Mitte der 60er zum Imagewechsel der Band bei: Die Songs wurden nachdenklicher und auch privater - bis das lyrische Ich kaum noch von der Person Lennon zu trennen war. Von Klaus Walter dlfk ) - Mit gleich zwei Mitgliedern der Rolling Stones hatte die Deutsch-Italienerin Anita Pallenberg eine Beziehung. Sie war Model und Groupie. Der Journalist Simon Wells hat jetzt die Biografie "Wie ein Regenbogen" über die Stilikone geschrieben.<--- bestellen Dagmar Manzel liest(Folge 7 von 10)<--- bestellen mdr -27 Min. ) Für eine Fernsehserie "Wild Ost" gibt es ein klares Konzept, die Inhalte stehen fest, man braucht nur noch die Menschen, die authentisch erzählen, "wie es wirklich war". Sie zu finden ist Frau Krauses Auftrag. Was aber, wenn jene, die nicht dort gelebt haben, besser wissen, wie es "im Osten" war? Was wird dann erzählt? + einmitDagmar Manzel & Katrin Aehnlich über die Lesung "Wie Frau Krause die DDR erfand" mdr ) - Der Roman "Wie Frau Krause die DDR erfand" hinterfragt auf humorvolle Weise DDR-Klischees. Über die MDR KULTUR-Lesung sprach Anne Osterloh mit der Schriftstellerin Kathrin Aehnlich und der Schauspielerin Dagmar Manzel. dlfk ) - Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die amerikanische Poetin Louise Glück. Der weltweit wichtigste Literaturpreis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (950.000 Euro) dotiert und zeichnet das Gesamtwerk der Preisträger aus. dlfk ) - Karin Wieland, Bettina Munk und Heinz Bude gehörten in den 80er-Jahren zur Hausbesetzerszene. In ihrem Roman "Aufprall" erzählen sie eine fiktive Geschichte rund um ihre Erlebnisse und Erinnerungen. Im Gespräch blicken sie aber auch kritisch zurück.<--- bestellen 3sat ) - Günter de Bruyn gehörte zu den wichtigsten deutschen Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg. Er kritisierte offen das SED-Regime der DDR und schrieb noch bis ins hohe Alter Bücher. Nun ist er mit 93 Jahren gestorben. 3sat ) - Kulturzeit-Gespräch mit der Autorin und Übersetzerin Ulrike Draesner, die die Gedichte der Literaturnobelpreisrägerin 2020, Louise Glück, ins Deutsche übersetzt hat. 3sat ) - Eigentlich will er nur seine Ruhe haben und Bier trinken, aber plötzlich überstürzen sich die Ereignisse. Lehmann wird im Berlin der 1980er unfreiwillig Zeuge deutscher Geschichte. Jule Kracht inszeniert am Staatstheater in Mainz "Herr Lehmann" nach dem Roman von Sven Regener. 3sat ) - In London zu Hause spielte er mit Stars wie Björk oder dem London Symphony Orchestra. Mit seinem Album "Circadian Live" und eigenem Ensemble präsentiert der Perkussionist Manu Delago eine akustische Reise durch die Schlafzyklen. 3sat ) - Barbara Baum ist eine der renommiertesten Kostümbildnerinnen Deutschlands. Sie arbeitete besonders eng mit Rainer Werner Fassbinder zusammen. Bis zum 3. Mai zeigt die Deutsche Kinemathek in Berlin ihre Schneiderkunst. 3sat ) - Ein Chief aus Kanada spricht KlartextJunge Indigene wurden in die Gesellschaft der Weißen zwangsassimiliert. Die Lebenswelt der Indianer Kanadas wurde durch eine immer rücksichtslosere Ausbeutung der Natur zerstört, indigene Völker schlichtweg enteignet - das alles beschreibt das Buch "Unt... 3sat ) - Eine sympathische Dolmetscherin im Rauschgiftdezernat wird zur mysteriösen Drogenpatin. Isabelle Huppert spielt die Hauptrolle in Jean-Paul Salomés Komödie "Eine Frau mit berauschenden Talenten". 3sat ) - Er gilt als einer der wichtigsten Chronisten deutsch-deutscher Befindlichkeiten und lebte zurückgezogen in Brandenburg: Jetzt ist der Schriftsteller Günter de Bruyn im Alter von 93 Jahren gestorben. 3sat ) - Die US-amerikanerische Dichterin und Essayistin Louise Glück erhält den Literatur-Nobelpreis 2020. Sie werde für ihre "unmissverständliche poetische Stimme" ausgezeichnet, die der individuellen Existenz mit strenger Schönheit eine Universalität gebe, teilte die Schwedischen Akademie in Stockholm mit. Die 77-Jährige wurde in Deutschland mit ihren Gedichtbänden "Averno" und "Wilde Iris" bekannt.