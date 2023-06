Aus dem Englischen von Niko Fröba. Ein Zinksarg trifft auf dem Manila International Airport ein, in dem laut Begleitschein eine Tote namens Aurora V. Cabahug liegt. Es gibt keine Informationen, warum…

Last call Manila.

Blumenbar Verlag, Berlin 2023

ISBN 9783351051143, Gebunden, 285 Seiten, 23,00 EUR



Aus dem Englischen von Marion Kraft. Dies ist die Geschichte von Buchi Emechetas Alter Ego Adah: Als überaus begabtes Mädchen wächst sie in einfachen Verhältnissen in Nigeria auf und will mehr, viel mehr.…