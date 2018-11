Buchautor

Typex

Typex, geboren 1962, lebt als Illustrator, Comiczeichner und Maler in Amsterdam. Seine Liebe zu Pop und Musik zeigt sich in Hunderten von Porträts, die in Musikmagazinen wie COR (NL) und Mojo (UK) erschienen. Er illustriert für Magazine und Werbung in unterschiedlichsten Stilen.