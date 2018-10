Buchautor

Susanne Saygin

Susanne Saygin, geboren 1967, wuchs im Rheinland auf. Sie studierte Geschichte in Köln und Cambridge, Promotion in Oxford. Danach Tätigkeit im akademischen Projektmanagement und in der freien Wirtschaft (u.a. im Umfeld der ersten deutschen Bundesliga). Die Autorin mit deutsch-türkischen Wurzeln hatte ihren Lebensmittelpunkt knapp zwanzig Jahre lang in Köln. Seit 2010 lebt und arbeitet sie in Berlin. Für ihren Debütroman "Feinde" hat die Autorin über fünf Jahre lang recherchiert.