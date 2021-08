Buchautor

Stuart Turton

Stuart Turton, geboren 1980 in Widnes, England, hat an der University of Liverpool Englisch und Philosophie studiert. Anschließend arbeitete er als Lehrer in Schangai, Technologiejournalist in London und Reisejournalist in Dubai, bevor er nach London zurückkehrte und anfing Romane zu schreiben. Sein Debüt "Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle" war ein Publikumserfolg in Großbritannien und wurde u. a. mit dem Costa First Novel Award 2018 ausgezeichnet. "The Devil and the Dark Water" ist sein zweiter Roman. Stuart Turton lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in London.