Buchautor

Sabine Rufener

Sabine Rufener wurde 1972 in Bern in der Schweiz geboren. Sie besuchte unter anderem eine Fotoschule, arbeitete im Theater und gründete eine Familie, bevor sie schließlich Illustration an der Schule für Kunst und Design Zürich SKDZ studierte. Sie experimentiert gerne mit verschiedensten Drucktechniken, Collage, Frottage, aber auch mit Farbstiften und Tusche. Sabine Rufener lebt als freie Illustratorin mit ihrer Familie und ihren Hühnern in Basel.