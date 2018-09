Buchautor

Roma Agrawal

Roma Agrawal, geboren 1983 in Mumbai, ist staatlich geprüfte Statikerin mit Sitz in London. Sie hat an mehreren großen Ingenieurprojekten gearbeitet, darunter dem Shard. Sie ist Fellow der Institution of Civil Engineers. Agrawal ist auch eine aktive Diversity-Aktivistin, die sich für Frauen im Ingenieurwesen einsetzt. Agrawal wuchs in Ithaca, New York, und Mumbai, Indien, auf.