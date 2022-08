Buchautor

Ray Dalio

Ray Dalio, geboren 1949, ist Gründer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds. Nach Abschluss der Long Island University besuchte er die Harvard Business School und jobbte an der Wall Street. Im Alter von 26 Jahren gründete er in Manhattan seinen eigenen Hedgefonds - Bridgewater Associates war geboren. Mit seiner Familie lebt er in Connecticut.