Ole Häntzschel

Ole Häntzschel, geboren 1979 in München, ist ein deutscher Illustrator und Grafikdesigner. Er ist spezialisiert auf Infografiken. Er studierte Visuelle Kommunikation an der Universität der Künste in Berlin sowie in Venedig, Zürich und Ann Arbor. Er schloss sein Studium mit dem Diplom ab und entwickelt seitdem Infografiken in seinem Berliner Studio.