Harper Collins, Hamburg 2022

ISBN 9783365000144, Gebunden, 256 Seiten, 20.00 EUR

Orchideen gehören zu den beliebtesten Zimmer- und Zierpflanzen überhaupt. Keine Blume ist so sexy und betört die Menschen so sehr wie sie. Aber was macht sie so faszinierend? Woher kommt sie? Welche Mythen…