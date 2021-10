Buchautor

Natasa Kramberger

Nataša Kramberger, geboren 1983 in Maribor (damals Jugoslawien, heute Slowenien), ist Schriftstellerin, Kolumnistin und Öko-Landwirtin. Sie schreibt für Zeitungen und Zeitschriften Essays, Reportagen und Kommentare. Für ihren Romandebüt "Nebesa v robidah" (2007) erhielt sie 2010 den Preis der Europäischen Union für Literatur (EUPL). 2011 veröffentlichte sie "Kaki vojaki" (mit Jana Kocjan), 2014 einen Essayband "Brez zidu" und 2016 "Tujčice". "Verfluchte Misteln" ist auf Slowenisch unter dem Titel "Primerljivi hektarji" 2018 erschienen. Im Sommer lebt sie in Jurovski Dol, Slowenien, und betreibt mit dem Öko-Kunstkollektiv Zelena Centrala einen kleinen biodynamischen Bauernhof. Im Winter lebt sie in Berlin, wo sie den slowenisch-deutschen Kulturverein Periskop leitet. Sie spricht Slowenisch, Englisch, Italienisch und Deutsch.