Buchautor

Mary Hunter Austin

Mary Hunter Austin, geboren 1868 in Carlinville, Illinois, gilt als eine der ersten amerikanischen Nature Writerinnen. Über mehrere Jahrzehnte erforschte sie die indigene Bevölkerung der Mojawe Wüste in Südkalifornien, schrieb Essays u.a. über H.G. Wells und verfasste ein Theaterstück über die indigene Bevölkerung. Der Mount Mary Austin in der Sierra Nevada ist nach ihr benannt, sie starb 1934 in Santa Fe, New Mexico.