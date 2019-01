Buchautor

Marion Fayolle

Marion Fayolle, geboren 1988 in Frankreich, begann ihr Studium an der Ecole des Arts Décoratifs in Straßburg und schloß es im Jahr 2011 mit Diplom ab. Bisher hat sie in Frankreich und Spanien sechs Bücher veröffentlicht. Zudem illustriert sie regelmäßig für Printmedien wie die New York Times, Télérama und weitere.