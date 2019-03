Buchautor

Laura Wiesböck

Laura Wiesböck, geboren 1987 in Wien, ist eine österreichische Soziologin an der Universität Wien. In ihrer Forschung beschäftigt sich Wiesböck vor allem mit Formen, Ursachen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit besonders im Hinblick auf Arbeitsmarkt und Migration in Europa. In ihrer Lehrtätigkeit widmet sie sich darüber hinaus Themen wie Sprache und Macht, Soziologie der Liebe und Geschlechterungleichheit. Wiesböck publiziert neben wissenschaftlichen Artikeln regelmäßig in Tagesmedien wie Die Zeit, Der Standard, Wiener Zeitung oder ORF Science.