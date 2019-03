Buchautor

Kate Manne

Kate Manne ist Assistant Professor of Philosophy an der Cornell University, außerdem schreibt sie für die New York Times, Times Literary Supplement, Newsweek und The Huffington Post. Für ihre Forschung wurde sie u.a. mit dem General Sir John Monash Award ausgezeichnet, der herausragende australische Wissenschaftler*innen fördert. Ihr Buch "Down Girl" wurde von Times Higher Education und der Washington Post zu einem der besten Bücher des Jahres 2017 gekürt.