Buchautor

Karl-Heinrich Bette

Karl-Heinrich Bette, geboren 1952 in Dortmund, ist ein deutscher Sportwissenschaftler. Seit 2002 ist er Professor an der Technischen Universität Darmstadt. Er studierte Soziologie, Philosophie und Sportwissenschaft in Köln, Aachen und Urbana-Champaign. Er promovierte 1982 und habilitierte 1988 an der Deutschen Sporthochschule Köln. Von 1992 bis 2002 war Professor für Sportwissenschaft an der Universität Heidelberg. Bettes allgemeine Arbeitsschwerpunkte sind die Soziologie des Sports und des Körpers sowie die neuere soziologische Systemtheorie.