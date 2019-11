Buchautor

José Luis Munuera

José Luis Munuera, geboren 1972 in Lorca, ist ein spanischer Comiczeichner. Er studierte 5 Jahre Kunst in Granada, brach das Studium jedoch zugunsten des Comiczeichnens ab. Mit dem Autor Jean-David Morvan arbeitet er seit 1999 zusammen. In diesem Jahr brachten sie 'Sir Pyle S. Culape' heraus. Im Jahr 2002 übernahm Morvan die Serie Merlin von Sfar; Munuera und Morvan erstellten zudem fünf Nävis-Alben. Zwischen 2004 und 2006 stellten beide vier neue Alben für die klassische Reihe Spirou und Fantasio her, die sie von Tome und Janry übernahmen. Munueras Vorbilder sind Jean Giraud und Uderzo.