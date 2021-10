Buchautor

Hannah Lühmann

Hannah Lühmann, geboren 1987, hat Philosophie in Berlin und in Paris studiert. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin im Feuilleton der Welt und Welt am Sonntag und arbeitete unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung und Die Zeit. "Auszeit" ist ihr erster Roman. Hannah Lühmann lebt in Berlin.