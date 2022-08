Buchautor

Gloria Naylor

Gloria Naylor, geboren 1950 geboren in New York, studierte Anglistik und African-American Studies. Ihr Debütroman "Die Frauen von Brewster Place" erschien 1982, weitere Romane und Erzählungen folgten. Ihr vielschichtiges Werk kreist um das Leben Schwarzer, um ihre Kämpfe und Hoffnungen, in einer Welt, in der Weißsein alles bedeutet. Für ihre Werke erhielt sie u. a. den American Book Award und den National Book Award. Sie unterrichtete Literatur und Kreatives Schreiben an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Naylor starb 2016 an einem Herzinfarkt beim Besuch der Virgin Islands.